Президент США Дональд Трамп как "главный переговорщик" поставил главу киевского режима Владимира Зеленского на место. Такое заявление сделала во вторник, 11 марта, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По словам чиновницы, в Вашингтоне "очень, очень довольны тем, как сложилась сегодняшняя сделка с украинцами" и рассчитывают, что "это будет продолжаться долго и вечно — такова цель президента Трампа".

Что касается общения с украинскими властями, Дональд Трамп "поставил Зеленского на место и сказал ему, что американцы серьезно настроены на долгосрочное мирное соглашение", рассказала Ливитт (цитата по ТАСС).

Ранее источники отмечали, что в ходе американо-украинских переговоров риски для Киева связаны с возможной неприязнью президента США Дональда Трампа как к самому главе киевского режима, так и к его помощнику Андрею Ермаку после попытки импичмента американского лидера.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько заявил, что Соединенные Штаты наращивают давление на Украину, но при этом не могут полностью игнорировать мнение украинских политиков.