SHOT: У Валентины Талызиной нашли рак

Валентина Талызина вызвала медиков домой. 90-летняя актриса пожаловалась на сильную тошноту, боли в теле, которые ее мучили на протяжении нескольких дней. В ходе осмотра врачи установили, что ухудшение состояния здоровья легендарной артистки произошло на фоне онкологии. По данным SHOT, у Талызиной диагностировали рак поджелудочной железы. Сейчас она находится на амбулаторном лечении. Отметим, что сама Валентина Талызина пока никак не прокомментировала эту информацию.

Напомним, миллионы поклонников знают Валентину Талызину по ярким работам в кино. Их более 100. "Старики-разбойники", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Ирония судьбы, или с легким паром!". Голос Талызиной звучит в любимом мультфильме про Простоквашино и нескольких кинолентах.

Однако уже более 60 лет она служит в театре Моссовета. Как признается сама Талызина, это были ее университеты. Она пришла на подмостки, когда там работали Раневская, Орлова, Марецкая. Актриса сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов.