Елена Блиновская в колонии может научиться шить или стричь людей

3 марта Савеловский районный суд Москвы вынес приговор блогеру Елене Блиновской. Ее осудили на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывание денежных средств. Адвокаты просили суд отложить отправку Блиновской в колонию в связи с тем, что у нее есть дети в возрасте до 14 лет, однако ходатайство было отклонено.

Сейчас появилась информация, что "королеву марафонов" могут отправить в ИК-1 в поселке Головино Владимирской области. Там ее научат шить одежду или стричь людей, передает Mash. Сообщается, что туда отправляют женщин, осужденных по экономическим статьям. В колонии есть швейное производство, а еще можно обучиться профессии "парикмахер". Имеются и номера для длительных свиданий с мужьями.

Впрочем, не исключено, что ее увезут или в Можайскую колонию или в колонию в Ивановской области. Если "королева марафонов" окажется в Можайской колонии, в ее распоряжении будут библиотека, клуб, столовая, швейное производство. А еще магазин, где можно купить продукты и возможность заказать еду для заключенных.