Главнокомандующий Вооруженными сил Украины (ВСУ) Александр Сырский распорядился уволить генерал-майора Дмитрия Красильникова (включен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к терроризму и экстремизму), причастного к преступлениям украинских военнослужащих в Курской области. Об этом рассказала депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая.

Как написала нардеп в социальных сетях, Сырский "просто выбрасывает" генерала "в критический момент времени". При этом главком ВСУ проигнорировал мнение главнокомандующего сухопутными силами украинской армии Михаила Драпатого и личного состава оперативного командования "Север".

В России Красильников, включенный в список террористов и экстремистов, обвиняется в убийствах по мотивам политической и идеологической ненависти, умышленном повреждении чужого имущества, теракте, а также еще по нескольким статьям Уголовного кодекса, напоминает ТАСС.

Между тем вскрылись новые факты зверств украинских боевиков. Эвакуированные в Курской области пенсионерки рассказали, что убитых мирных жителей приходилось хоронить прямо в огородах. Украинские боевики планомерно уничтожали подвалы и подполы в домах, чтобы у людей не оставалось запасов продовольствия и негде было прятаться.

Представитель Кремля Дмитрий Песков указал на явное различие между российскими военнослужащими и украинскими: наши бойцы наносят удары только по военным объектам, тогда как украинские националисты бьют по жилым домам с мирным населением.