Талызина прокомментировала новость об обнаруженной онкологии

Сегодня, 12 марта, в Сети распространилась новость о том, что якобы актриса Валентина Талызина вызвала врачей из-за ухудшения состояния, и те обнаружили у нее онкологическое заболевание. Журналисты связались со звездой легендарного фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!", чтобы выяснить детали. Валентина Талызина опровергла информацию о своем смертельно опасном заболевании, передает Агентство городских новостей "Москва".

"Никаких ухудшений нет, никого не вызывала. Все у меня хорошо. И чувствую себя хорошо. Вот только проснулась", - сообщила Валентина Талызина.

Напомним, что 22 января артистке исполнилось 90 лет. Она продолжает активно работать, совершенно не думая уходить на покой. Юбиляршу поздравили не только близкие, но и коллеги. Особое поздравление именинница получила из Кремля. С юбилеем Валентину Талызину поздравил президент России Владимир Путин.