Делегации Вашингтона и Киева не обсуждали на переговорах в Саудовской Аравии президентские выборы на Украине. Об этом рассказала сотрудница телеканала Fox News Нана Саджая.

По словам журналистки, тема выборов нового украинского лидера и, соответственно, отстранения от власти Владимира Зеленского не поднималась в Джидде 11 марта.

Эту информацию Саджая, как сообщила репортер в социальной сети Х, получила от источника, который принимает непосредственное участие в переговорах.

Ранее американский министр торговли Говард Латник уверял, что президент США Дональд Трамп, вопреки инсинуациям, не вмешивается в украинскую политику и не стремится отстранить от власти на Украине Владимира Зеленского.

Однако американские журналисты полагают, что после позора в Овальном кабинете Зеленский стремится восстановить связи с Вашингтоном из страха потерять власть, понимая, что переживает один из самых "политически опасных" моментов.