Григорий Лепс с молодой женой будут жить в его офисе

Новость о том, что Григорий Лепс закрутил роман с юной красоткой Авророй Киба, стала сенсацией в прошлом году. Многие попросту не поверили в то, что у артиста отношения с девушкой, годящейся ему во внучки. Меж тем влюбленные так настойчиво говорят о своей свадьбе и совместной жизни, что становится все меньше сомневающихся.

Так, недавно популярный артист сообщил, что они с Авророй поженятся летом. Причем Григорий настаивает в первую очередь на венчании, что "роспись - от лукавого". Аврора меж тем утверждает, что уже запланировала несколько образов, которые продемонстрирует в самый важный день. Кроме того, Лепс планирует стать отцом еще два или три раза. А Киба призналась, что мечтает о дочке.

Меж тем журналисты гадают, где будет жить новоиспеченная семья. Дело в том, что еще будучи в браке с Анной Шаплыковой артист более десяти лет строил два загородных дома в тайском стиле. Этот проект оценивается риелторами в 400-500 миллионов рублей. Дома Лепса расположены в метре друг от друга. Говорят, после развода певец оставил жене и детям 300-метровую квартиру в Москве и загородный трехэтажный дом в элитном подмосковном поселке "Третья Охота" на Новой Риге, а сам жил почти год жил в точно таком же доме-двойнике, в своей музыкальной студии.

"Когда бывшая супруга Гриши переехала жить в Италию, он перебрался из офиса в опустевший дом. Но после свадьбы Лепс планирует жить с юной женой в своем загородном офисе, который чуть перестроит для семейного быта. В доме, где он был счастлив с прежней женой Анной Шаплыковой, Гриша жить не хочет. Да и экс-супруга этого не поймет, поскольку, приезжая в Москву, они с детьми останавливаются в этом особняке", - рассказали друзья артиста "КП".