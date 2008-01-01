Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату

Тбилисский городской суд вынес приговор по уголовному делу о растрате государственных средств, обвиняемым по которому проходит бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Судья Бадри Кочламазашвили назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Саакашвили в 2009-2012 годах растратил свыше 3,2 миллиона долларов из бюджетных средств на поваров, массажисток, косметологов, дизайнера, а также на аренду яхт и самолетов, покупку предметов роскоши и тому подобное.

Это не первый приговор бывшему грузинскому президенту — он уже осужден на три и шесть лет лишения свободы по двум уголовным делам. Сам политик сейчас находится в больнице.

Ранее грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии намерены обратиться в прокуратуру для выяснения обстоятельств начала войны в августе 2008 года. По словам Кобахидзе, режим экс-президента Грузии Михаила Саакашвили совершил преступление.

При этом в 2024 году спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили сообщал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили рассматривает план помилования Михаила Саакашвили, поскольку состоит с экс-президентом и с его партией "Единое национальное движение" в одном союзе.