Поселок Шевченко, пригород Дзержинска. Российские артиллеристы разносят позиции 425-го отдельного штурмового полка ВСУ под кодовым названием "Скала". Камера дрона-разведчика сначала фиксирует точечные попадания в дома, где засели националисты. Затем - уже ликвидированных боевиков и сожженную технику. Некогда элитное подразделение украинской армии уничтожено на треть. И чтобы хоть как-то восполнить потери, националисты начали призывать в "Скалу" женщин из тюрем и лагерей.

Но разгром в Шевченко - еще не самая тревожная новость для ВСУ. Сегодня стало известно, что освобождена Новомарковка. Это пригород Часова Яра. И одновременно националисты были выбиты из поселка Днепроэнергия. Радикалы бросили позиции и под Боголюбовкой на Луганщине. С одного, но хорошо подготовленного наскока российские бойцы захватили сразу девять опорных пунктов. Это значит, что группировка "Запад" выходит к границам Харьковской области. И впереди уже маячат окраины Изюма. А южнее открывается и дорога на Славянск.

Долгожданные кадры из Суджи. Наши морпехи на восточных окраинах, в промзоне. Этот квадрат полностью под контролем российских войск. А вот штурмовики идут уже по улицам имени Ленина и Розы Люксембург. Неспешно продвигаются к центру города. И кульминация - бойцы разворачивают на главной площади наши флаги.

Ожесточенные перестрелки с националистами накануне происходили в районе Суджанского рынка. Но сейчас обстановка спокойнее. Не исключено, что ВСУ вывели основную часть бандеровцев на окраины и попытаются вырваться незаметно.

Кольцо вокруг Суджи сжимается с каждым часом. Спецназовцы освободили пригодные поселки Мирный, Дмитрюков и хутора Первый и Второй Княжий. Как доказательство – водруженные над домами российские триколор и флаг ВДВ.

Как бы себя ни называли эти боевики, для них вылазка в курское приграничье закончена. Отряд из 10 человек наши морпехи "положили" в Ивашковском лесу. Еще почти столько же захватили в плен. Но тех, кто понимает, что пути отхода назад, в Сумскую область Украины, отрезаны – гораздо больше. Потому и спешат сложить оружие.