Амурский тигр насмерть загрыз лесничего в Приморье

Собаки лают не переставая. Люди прячутся по домам. Национальный парк "Удэгейская легенда" не пускает туристов на свою территорию. На жутких кадрах из Красноармейского района - место расправы амурского тигра над 55-летним лесничим, который выполнял свою обычную работу вместе с помощником. Хищник подкрался сзади. Мужчина погиб.

Сотрудники краевого Охотнадзора все время на ногах без сна и отдыха. Одних фотоловушек теперь мало. Нужно самим ездить, ходить и искать. Нападающих тигров здесь называют нейтрально - "конфликтные особи". И из шести сотен популяции их насчитали около десятка. Причем раньше они нападали исключительно на домашних животных. В Хасанском районе в начале февраля поймали тигра, который съел 20 собак.

Теперь ситуация изменилась. Гибель лесничего - это уже второй смертельный случай с начала года. В январе на реке Малиновка погиб опытный рыбак. Тогда хищник-людоед тоже подкрался сзади. Убившего рыбака тигра нашли и отстрелили. На его теле оказалось много гниющих ран - после другой встречи с человеком, который, видимо, неудачно поохотился на зверя.

"Тигр - очень осторожный зверь, он боится человека. А если тигр нападает на человека, значит, сперва его ранили охотники", - объяснил Дмитрий Мезенцев, директор сафари-парка.

Специалисты называют несколько причин нападения хищников на людей. И память о прошлом конфликте - не основная. Главные - это болезнь и голод из-за недостатка кормовой базы. Копытных в тайге мало, а есть хочется. Пока же местные горько резюмируют - собаки кончились, тигры взялись за людей.

Центр "Амурский тигр" выразил соболезнования родным и близким погибшего лесничего. Специалисты продолжают поиск напавшего на него хищника. Он будет изъят из дикой природы.