Украина сохранила бы границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы киевский режим пошел на сотрудничество. Такое заявление сделал в среду, 12 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в интервью американским блогерам, "если бы они (представители киевского режима) сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса".

Лавров подчеркнул, что "каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают", причем "этот процесс продолжается" (цитата по ТАСС).

Также глава МИД России отметил, что если интересы стран не совпадают, необходимо сделать все для того, чтобы не позволить этим противоречиям перерасти в конфронтацию, не говоря уже о военном противостоянии.

Между тем американские чиновники в частном порядке заявляют, что и слышать не хотят о каких-либо просьбах Киева в отношении возврата Украины к старым границам — в Джидде переговорщики США отказались выслушивать требования киевского режима в этой сфере.

При этом предводитель киевского режима Владимир Зеленский уверял, что никогда не признает присоединение Россией территорий, даже если это потребуется для заключения мирного соглашения, поскольку "люди захотят восстановить справедливость".