Пелагея расплакалась от обидных слов

Сейчас Пелагея, Леонид Агутин, Александр Градский и Дима Билан считаются золотым составом жюри проекта "Голос". Однако поначалу зрители в штыки восприняли Пелагею в том самом красном кресле. Об этом рассказала сама исполнительница в рамках YouTube-шоу "Как это было с Яной Чуриковой". По словам артистки, ее критиковали буквально за все, и ей было очень обидно от их слов.

"Во время первого сезона полезла читать комментарии. Открыла и просто всю ночь проревела. Мне было так грустно! Я думала: „Почему они выбирают выражения, которые действительно очень обидные?“ За что хейтили? Ой, да за все! Щеки не такие, ободочек… Писали: „Кто это такая? Что она здесь делает? У нас так много прекрасных певиц, а это кто? Почему она так громко ржет и открывает рот, когда смеется? Почему она руками машет?" - рассказала Пелагея.

Одно время певица все же решила начать соответствовать ожиданиям зрителей и стала вести себя иначе: пыталась контролировать эмоции, даже меняла манеру смеха. Однако вскоре поняла, что не может изображать из себя другого человека.