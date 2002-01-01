В Нижнем Новгороде сорвана преступная деятельность местного жителя, который переводил криптовалюту на нужды украинской организации, признанной в России террористической и запрещенной. Об этом в среду, 12 марта, рассказали в Федеральной службе безопасности.

Как уточняет ведомство, мужчина 2002 года рождения намеревался оказывать финансовую помощь украинским вооруженным формированиям. Для этого он по собственной инициативе установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации.

Возбуждено уголовное дело, мужчина арестован, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что житель Воронежа установил контакт со Службой безопасности Украины и передавал ей информацию о работе режимного военного предприятия в России через интернет. Это несло прямую угрозу национальной безопасности нашего государства. Преступник задержан.

Также сорвана попытка военной разведки Украины завербовать российских школьников для совершения диверсий. Сотрудники ФСБ оперативно обнаружили факты неправомерного доступа к персональным данным учащихся и пресекли преступные действия киевского режима.