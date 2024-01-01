Россия открыта для мирных усилий и для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слухи о том, что Москва якобы специально выдвинула "максималистские" требования для прекращения огня.

Представители западных спецслужб, опрошенные агентством Bloomberg, выразили мнение о том, что президент России Владимир Путин якобы намеренно озвучил такой набор требований к началу мирного урегулирования, на который Киев явно не согласится — однако Москве этот максимальный список оставляет пространство для маневра и торга.

При этом собеседники агентства полагают, что Россия не собирается идти на компромиссы в отношении территорий, ввода иностранных миротворцев на Украину и ее нейтрального статуса. Это существенно осложняет мирные усилия Соединенных Штатов.

Песков, комментируя по просьбе агентства эти предположения, заявил, что "мы на самом деле предпочитаем достигать наших целей мирными и дипломатическими средствами". Если переговоры между Украиной и США покажут готовность киевского режима к переговорам, "это будет совсем другая история".

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года рассказал, на каких условиях могут быть прекращены боевые действия: полный вывод украинских военных с территории новых российских регионов, отказ Украины от членства в НАТО и от приобретения ядерного статуса, снятие Западом антироссийских санкций, а также признание вхождения Крыма, Донбасса и Новороссии в состав России.

В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что "там видно, что мы открыты к решению именно на основе баланса интересов". Замглавы ведомства Сергей Рябков указывал, что в инициативах Путина имеется значительный компромиссный заряд.