Многодетная мать Тина Канделаки сообщила об опасности аутизма

Тина Канделаки не только успешный медиаменеджер, телеведущая, продюсер, общественный деятель, но и внимательная и заботливая мать. У нее трое детей.

От первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным Тина родила дочь меланию и сына Леонтия. Они уже взрослые и ведут самостоятельную жизнь. А от второго брака с Василием Бровко у Канделаки есть маленький сын Георгий. Он появился на свет в 2023 году. О том, что стала многодетной матерью, телеведущая сообщила в свой день рождения.

"Как мать троих детей, я вам скажу, что их надо обучать и развивать. Гаджеты разрешать как можно позднее, когда ребенок уже будет понимать, что эти устройства — для получения важной и нужной дополнительной информации, а не только для развлечений. Мир стоит на пороге большой проблемы — аутизма. Дети замыкаются в искусственном виртуальном мире соцсетей и игр, в котором они могут быть кем угодно. В Японии, например, уже выросло поколение, которое избегает живого общения с людьми. Молодые люди живут на иждивении родителей, практически не выходя из дома…" - затронула важную тему Канделаки в беседе с изданием "7 Дней".

При этом Канделаки высказала уверенность, что сейчас пришла пора подойти к воспитанию и основам образования иначе, что нужно это переосмыслить. Однако есть вещи незыблемые, например, человек должен быть эрудирован и образован.