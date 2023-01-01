Многодетная мать Тина Канделаки сообщила об опасности аутизма

Тина Канделаки не только успешный медиаменеджер, телеведущая, продюсер, общественный деятель, но и внимательная и заботливая мать. У нее трое детей.
От первого брака с бизнесменом Андреем Кондрахиным Тина родила дочь меланию и сына Леонтия. Они уже взрослые и ведут самостоятельную жизнь. А от второго брака с Василием Бровко у Канделаки есть маленький сын Георгий. Он появился на свет в 2023 году. О том, что стала многодетной матерью, телеведущая сообщила в свой день рождения.
"Как мать троих детей, я вам скажу, что их надо обучать и развивать. Гаджеты разрешать как можно позднее, когда ребенок уже будет понимать, что эти устройства — для получения важной и нужной дополнительной информации, а не только для развлечений. Мир стоит на пороге большой проблемы — аутизма. Дети замыкаются в искусственном виртуальном мире соцсетей и игр, в котором они могут быть кем угодно. В Японии, например, уже выросло поколение, которое избегает живого общения с людьми. Молодые люди живут на иждивении родителей, практически не выходя из дома…" - затронула важную тему Канделаки в беседе с изданием "7 Дней".
При этом Канделаки высказала уверенность, что сейчас пришла пора подойти к воспитанию и основам образования иначе, что нужно это переосмыслить. Однако есть вещи незыблемые, например, человек должен быть эрудирован и образован.
"Вперед цивилизацию двигают те, кто сохраняет культурный код, высокий уровень образования, эрудиции и не лезет в интернет, чтобы выяснить, какой формы Земля и вокруг чего она вращается. Наличие знаний в самых разных областях еще и потому очень важно, что оно расширяет воображение. Когда у тебя богатое воображение, ты можешь придумывать будущее. Ты способен осознавать какие-то масштабные вещи, участником которых, как минимум, и их сотворителем, как максимум, можешь стать", - уверена Тина.