Операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, по оценкам самих украинских военных, осталось "от нескольких недель до нескольких дней". Об этом пишет испанская газета El Pais.

По словам бойцов ВСУ, которые поделились с изданием своим мнением о "курской операции", с учетом реального положения украинской армии "сталось мало времени — возможно, всего несколько дней или недель".

При этом рядовые ВСУ не владеют точной информацией о происходящем: "Что произошло, знают только высшее командование и командиры бригад".

11 марта стало известно о дерзкой операции российских штурмовиков в Курской области. Более 800 военных сумели прорваться в город Суджа, использовав для этого пустую трубу газопровода. По ней отважные бойцы ползли 14 километров в течение шести дней.

По состоянию на 10 марта потери украинских националистов в Курской области оцениваются в 66270 военнослужащих. В Кремле, говоря о перспективах полного освобождения российского региона от ВСУ, подчеркнули, что "мы не сомневаемся, что так и будет сделано".