Дмитрий Шепелев: "В нашей семье нет демократии, скорее диктатура"

Дмитрий Шепелев воспитывает троих детей. От певицы Жанны Фриске у него подрастает сын Платон, которому в апреле исполнится 12 лет. От нынешней возлюбленной, дизайнера Екатерины Тулуповой, у ведущего есть четырехлетний сын Тихон. Кроме того, как собственного ребенка Дмитрий Шепелев воспринимает дочь Екатерины от предыдущего брака Ладу.

При этом шоумен не скрывает, что трое детей отличаются разными характерами, каждый требует внимания, а еще никто не отменял работу и попытки высвободить время на личное. Поэтому, не скрывает Дмитрий, они с Екатериной встают в 5.30 утра и воспринимают себя "королями менеджмента". При этом с детьми у них давно установлены строгие правила, в частности, это касается гаджетов. У каждого из детей есть определенное время на игры, мессенджеры и мультики.

"В том, что касается видеоигр, в нашей семье нет демократии, скорее диктатура... Но, во-первых, дети ни разу не жаловались на то, что одноклассники, например, играют, а они не в теме - они в теме. А во-вторых, мы ни разу еще не пожалели о своем выборе. Мне кажется, решением может быть насыщенное расписание детей, когда времени на компьютерные игры не остается в принципе", - рассуждает Шепелев.

Так, Платон не только ходит в школу, но еще успевает заниматься баскетболом и музыкой. Лада тоже посещает школу, но еще и занятия по биологии. Тихон ходит в детский сад.

"Я считаю, что одно развлечение для всех - это утопия. Если нам удается собрать всех за одним столом на 10-15 минут - уже событие. Мы пришли к тому, что индивидуальное время с каждым ребенком важнее и полезнее, чем общее время", - сообщил ведущий.

Дмитрий отметил, что иногда Платон и Лада остаются вдвоем с Тихоном, пока он с Екатериной проводят время вдвоем. Например, недавно Тулупова отмечала день рождения и по этому поводу они с Шепелевым отправились вместе на ужин, передает Teleprogramma.pro.

"Я счастлив, когда обнимаю детей. Счастлив, когда пью утреннюю чашку кофе. Счастлив делать подарки жене. Счастлив в профессии и мечтаю о гораздо большем. Как будто бы ничего лишнего", - заключил шоумен.