Число госпитализированных в Екатеринбурге с гастроэнтеритом выросло до 28

В Екатеринбурге увеличилось количество госпитализированных с острым гастроэнтеритом. Как уточнило в среду, 12 марта, региональное Министерство здравоохранения, за медицинской помощью обратился 31 человек, из них 28 пациентов отправлены в больницу.

Изначально помощь потребовалась учащимся Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ, которые живут в вузовском общежитии, уточняет РИА Новости. Затем число заболевших увеличилось.

Жизни госпитализированных ничто не угрожает — врачи называют их состояние близким к удовлетворительному.

По данным Telegram-канала SHOT, недавно в в Уральском федеральном университете сменился подрядчик, отвечающий за питание в местной столовой. После этого некоторые родители и ученики пожаловались на ухудшение качества еды. Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование, местное управление Следственного комитета начало доследственную проверку в связи с массовым заболеванием.

В феврале сообщалось, что в Кунгуре Пермского края более 70 человек отравились шаурмой, причем 66 из них угодили в больницу. Во время проверки в кафе, в котором был куплен опасный фастфуд, нашли возбудитель сальмонеллеза.