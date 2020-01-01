Жена высказалась о госпитализации Михаила Ефремова

Сегодня, 12 марта, в Сети распространилась информация, будто Михаил Ефремов попал в больницу. Якобы случилось это еще до Нового года, однако стало известно лишь сейчас. Сообщалось, что медики обнаружили у актера язву желудка.

Однако выяснилось, что это не так. Информацию об ухудшении состояния актера решила уточнить у его супруги журналистка Ксения Собчак. В своем официальном телеграм-канале она привела слова жены Михаила Ефремова Софьи Кругликовой.

"Он, слава Богу, не в больнице. Но у него действительно ухудшилась астма его и ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких. - Прим.ред.) (но это и логично, находясь почти пять лет там), в больницу он ездил несколько раз (не сейчас, раньше, потому что надо было купировать острые приступы)", - рассказала супруга известного артиста.

Также Софья Кругликова выразила надежду на то, что поданные в суд документы на УДО будут рассмотрены положительно. 24 марта должно состояться заседание.

Напомним, в 2020 году артист Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб другой водитель. Актер сел за руль пьяным.