Минцифры прокомментировало слухи о махинациях с самозапретом кредитов

Сервис по установлению самозапрета на кредиты на портале "Госуслуги" функционирует корректно. Такое заявление сделали в среду, 12 марта, в Минцифры, комментируя публикации о попытках мошенничества с этим сервисом.

Как пишут СМИ, злоумышленники звонят россиянам, представляются работниками портала "Госуслуги" и сообщают о якобы неправильно установленном самозапрете. Затем потенциальной жертве мошенничества предлагают перейти по ссылке для исправления заявления, но в действительности человек попадает на фейковый сайт.

В Минцифры предупредили, что сотрудники "Госуслуг" никому не звонят с подобными предложениями, поэтому важно сохранять бдительность и не поддаваться на уловки мошенников. Отменить самозапрет может только сам пользователь, подписав заявление электронной подписью на токене или в приложении "Госключ".

К 10 марта, за девять дней работы сервиса, свыше 5 миллионов россиян установили самозапрет на оформление кредитов посредством указанного сервиса, причем 91% из них выбрали формат полного запрета, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что банки и микрофинансовые организации бьют тревогу из-за попыток некоторых граждан поживиться на сервисе самозапрета кредитов. Они пытаются использовать то, что до появления в кредитной истории отметки о запрете и фактическим началом действия ограничения имеется небольшой временной лаг.

Тему мошенников в интернете и по телефону обсуждали у главы государства Владимира Путина. Центробанк задумался над введением лимита количества банковских карт, которые можно оформлять на одного человека. Этим способом хотят бороться с дропперством.