Подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Кроме того, нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых полков ВСУ. Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника.

Напомним, что 11 марта стало известно о дерзкой операции российских штурмовиков в Курской области. Более 800 военных сумели прорваться в город Суджа, использовав для этого пустую трубу газопровода. По ней отважные бойцы ползли 14 километров в течение шести дней.

Президент России Владимир Путин ознакомлен со всеми деталями операции по прорыву в тыл украинской армии в Судже. Как заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российский лидер общается с бойцами на СВО фактически ежедневно.

Операции Вооруженных сил Украины в Курской области, по оценкам самих украинских военных, осталось "от нескольких недель до нескольких дней".