Кремль оценил идею 30-дневного перемирия с Украиной

Россия не хочет забегать вперед в вопросе возможного перемирия на Украине. Об этом заявил в среду, 12 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Отвечая журналисту на соответствующий вопрос, пресс-секретарь главы государства отметил, что "вы забегаете чуть-чуть вперед — мы не хотим этого делать". Сначала Москва намерена получить официальную информацию от Вашингтона, которую обещали госсекретарь США и советник американского президента.

Наряду с этим "у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем уже на полноту информации", цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что для России приоритетом является защита людей, которых киевский режим лишил своей истории. Москва не может "идти на компромисс, который поставил бы под угрозу судьбы людей".

При этом аналитики на Западе полагают, что украинская делегация на переговорах с Соединенными Штатами в Джидде попытается добиться замедления поворота США к России. Высказывалось мнение, что киевский режим будет настаивать на создании механизма принуждения России к прекращению огня.