Песков сделал заявление о переговорах Путина и Трампа

По итогам переговоров США и Украины в Джидде может возникнуть вопрос личного телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Такую вероятность допустил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в случае необходимости телефонный разговор может быть очень быстро организован. Песков отметил, что сделать это в сжатые сроки позволяют имеющиеся каналы для диалога с Вашингтоном.

Также пресс-секретарь президента ответил на вопрос о личной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам Пескова, пока определенности по дате и месту переговоров нет.

Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 12 февраля. Тогда президенты России и США полтора часа обсуждали двусторонние отношения и украинский вопрос.