Администрация президента России внимательно следит за информацией от наших военных в Курской области. Об этом заявил в среду, 12 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, "данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области".

Песков также подтвердил, что ВС России и дальше "освобождают те районы, которые находятся под контролем боевиков", сообщает РИА Новости.

Это заявление последовало за ежедневной сводкой российского Министерства обороны. Ведомство рассказало, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступления на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

В украинской армии уже признают провал своей "курской авантюры". По словам бойцов ВСУ, с учетом реального положения украинской армии в Курской области "осталось мало времени — возможно, всего несколько дней или недель".