Александр Буйнов: "Это одно из самых больших испытаний в жизни"

Александр Буйнов принял участие в съемках ток-шоу "Прямой эфир", в котором обсуждался скандал с наездом певца на пенсионерку. О том, что снялся в программе, популярный исполнитель объявил в своем официальном телеграм-канале.

"Я прерываю молчание! Я готов к этому разговору. У меня есть что сказать Алле Николаевне и всей стране. Мне нужно было время, чтобы прийти в себя и подготовиться к этой встрече. Я готов ответить на все вопросы. Я хочу лично рассказать, как было все на самом деле. Вокруг этой истории раздули слишком много лжи! Я хочу честного разговора. Это одно из самых больших испытаний в моей жизни", - признался Буйнов.

Напомним, 27 февраля в Сети распространилась информация, что Александр Буйнов сбил на "зебре" пенсионерку в Подмосковье. Впоследствии певец извинился перед пострадавшей и пообещал всю необходимую помощь.

Ранее пострадавшая пенсионерка жаловалась СМИ, будто артист после ДТП не подошел к ней, не помог подняться и даже не извинился. В настоящее время женщина проходит лечение в больнице.