На Симферопольском шоссе столкнулись две фуры

В Подмосковье выясняют обстоятельства серьезной аварии под Подольском. На Симферопольском шоссе утром в среду в результате ДТП один человек погиб, а фуру буквально разорвало.

За рулем находился 34-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в другой грузовик. От полученных травм водитель скончался на месте.

Проезжая часть оказалась завалена коробками с товарами. Несколько часов движение на этом участке было сильно затруднено. Пробка растянулась почти на 10 километров. Пришлось организовать объезд.