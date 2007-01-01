Шедевр старых зодчих: как будут восстанавливать Ростокинский акведук

Исключительный случай, когда участок водопровода стал исторической и архитектурной достопримечательностью. Ростокинский акведук называют "миллионным" - он входил в первую систему водоснабжения России, и потратили на его возведение больше миллиона рублей серебром. Для 18 века это была самая дорогая стройка и инженерное достижение, ради которого было отложено даже возведение Большого Кремлевского дворца по проекту Василия Баженова, который так и остался в числе нереализованных.

"Екатерина Великая, которая питала интерес ко всему новому, поручила инженеру Бауэру сделать московский водопровод. Тогда посчитали, что для снабжения Москвы достаточно 200 тысяч ведер. И обнаружили, что самый близкий источник находится в Мытищах, где было много ключей, ручьев", - рассказал Леонид Кондрашев, первый заместитель руководителя Департамента культурного наследия города Москвы, главный археолог города Москвы.

Первый российский водопровод представлял собой коллектор с деревянным дном, кирпичными стенами и сводом. Акведук стал своеобразным мостом через Яузу.

"Мытищи расположены достаточно высоко от Москвы, поэтому была возможность проложить систему труб и водохранилищ, которые будут наполняться в разные периоды времени. Как раз если приглядеться к акведуку, он немножко наклонен. Потому что желоб, который идет по нему, он с небольшим покатом. Чтобы вода могла идти постоянно, бесперебойно, без использования насосов", - объяснил Борис Бочарников, историк-москвовед.

Инженерное устройство 18 века скоро можно будет рассмотреть в деталях. После реставрации здесь появятся водоприемные колодцы и будет имитировано движение воды, которая, которая, как в Древнем Риме, самотеком поступала из источников в город.

Даже спустя столетия специалисты признают, что идея Мытищинского водопровода была перспективной - почти полтора столетия первые коммуникации имели ключевое значение для водоснабжения Москвы.

"В 2007 году, когда объект уже долгое время не работал по своему прямому назначению, его сделали объектом туристического показа как пешеходный мост. И это тоже наложило дополнительную антропогенную нагрузку, потребность в реставрации стала еще больше. Белокаменное основание будет расчищено и законсервировано. Большие работы будут связаны с пешеходными подъемами и спусками", - уточнил Кондрашев.

Специалисты уже приступили к работам - бережно и с учетом возраста инженерного объекта.

"Пока холодная погода, занимаемся демонтажем деревянной кровли и очисткой фасада бластингом - это мягкий способ, который убирает биопоражения, загрязнения и покраску", - заявил Вячеслав Карамнов, начальник производственного отдела ГБУ "Гормост".

Закончить реставрацию планируется уже в этом году. Старейшее инженерное сооружение станет таким, как его задумали в конце 18 века. Это будет музей под открытым небом с "окнами" в историю.