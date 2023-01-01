Лесная боль: жители подмосковного поселка страдают от запаха канализации

Участок Анастасии - в нескольких метрах от леса и этой трубы. Для ее семьи главное в прогнозе погоды - информация о направлении ветра. Если со стороны леса - из дома лучше не выходить. Анастасия борется с этой проблемой давно. Добилась того, что еще в 2023 году приехала комиссия из Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

"Приезжали, все измеряли, сказали - есть нарушения. И все. Больше никаких движений не было", - рассказывает Анастасия.

Вытекающие из трубы нечистоты уже давно образовали небольшое озеро, из него все это прямиком попадает в речку Саморядовку.

В местном лесничестве, по лесу которого и разливается вся эта жижа, узнали о трубе почему-то только этой весной.

"Об этой проблеме мы узнали 4 марта 2025 года при патрулировании лесов, наши сотрудники оформили определение о возбуждении административных дел, их три штуки, пока в отношении неустановленного лица. Надеемся, что сотрудники полиции нам помогут установить виновных лиц в этом нарушении", - заявила Марина Самусенкова, заместитель директора-лесничего Клинского филиала ГКУ МО "Мособллес".

5 марта комиссия из областного министерства экологии зафиксировала очередные нарушения. Сейчас специалисты изучают пробы воды, чтобы определить нанесенный природе вред, но то, что слива здесь быть вообще не должно, уже понятно.

Пока что сбросы производятся регулярно. И после пары часов в поселке "Лесная быль" начинает болеть голова, а вся одежда приобретает характерный запах.