В Пушкинском открылась выставка, посвященная вековому юбилею галереи

Пушкинский - это музей, куда можно пойти без повода, ведь постоянная экспозиция - кладезь шедевров. Но когда повод есть, особенно если речь идет о вековом юбилее картинной галереи, идти нужно обязательно. По такому случаю практически все собрание так или иначе стало главным действующим лицом. Чтобы показать связь времен, преемственность, из запасников достали важные документы, чертежи и эскизы.

К примеру, работа художника 14 века Андреа Бонаюти "Мадонна с младенцем, святыми и ангелами", как и 100 лет назад, - в зале №7. Каждый музей мира гордится произведениями Рембрандта в составе своих коллекций. В Пушкинском их шесть. И каждый на своем месте. Картина "Изгнание торгующих из храма" - одна из ранних работ мастера. Шедевр с авторской монограммой датирован 1626 годом. Великому голландцу только исполнилось 20.

"Это необычайно редкое произведение. В России таких картин нет. И она имеет исконно московское происхождение. Это - коллекция известного московского предпринимателя Генриха Афанасьевича Брокара. Так называемый "светлый Рембрандт", - рассказывает Вадим Садков, доктор искусствоведения, куратор голландской и фламандской живописи, главный научный сотрудник Отдела искусства старых мастеров.

Работ из частных коллекций в Пушкинском немало. Пейзажи кисти Клода Желле когда-то украшали подмосковное имение "Архангельское" известного мецената и дипломата Николая Юсупова. В собрании музея оказались благодаря национализации. Аналогичная история и с картиной Симона Вуэ. Написана по заказу канцлера Ришелье, висела в капелле в Париже - из коллекции Ивана Барятинского.

Пушкинский задумывался как "общественный" музей, который отличался от императорского Эрмитажа. Потому в основу его фондов легло собрание Румянцевского музея.

"Музей был задуман первым директором Иваном Владимировичем Цветаевым как музей слепков при МГУ. А живопись стала поступать только в 1924 году. И как раз выставкой хотелось показать самый первый этап формирования картинной галереи", - отметила Анна Сулимова, заведующая Отделом искусства старых мастеров ГМИИ имени Пушкина.

Задача музейщиков - представить взгляд на эпоху. Ведь все эти 100 лет коллекция Пушкинского пополнялась и изучалась. И, по сути, главный экспонат юбилейной выставки - сам музей. И все его собрание. Но чтобы у зрителя был веский повод погулять по залам любимого ГМИИ, из запасников достали две картины, с которых когда-то началась коллекция - работы Гверчино и Гаспара Дюге.