Обновленный сервисный центр "Московский транспорт" открылся в столице

Обновленный сервисный центр "Московский транспорт" открылся в самом центре столицы. Здесь пассажиры ежедневно могут получать консультацию по вопросам работы наземного транспорта.

Просторное и современное помещение оформлено в светлых тонах. Для комфорта посетителей проработана навигация. Вся необходимая информация выводится на общий экран. У каждого рабочего места специалиста есть индивидуальное табло, на котором отображается номер талона. Также в центре москвичи смогут зарегистрироваться в сервисе "Социальное такси" и решить другие вопросы.

"Здесь можно получить консультацию по вопросу проезда в общественном транспорте, восстановить утерянную или поврежденную карту "Тройка", получить консультацию по всем действующим тарифным меню. Также льготные категории граждан могут здесь оформить временный проездной билет, пока оформляется карта москвича", - рассказал гендиректор "Мосгортранса" Николай Асаул.