Тысячи мероприятий пройдут в честь патриарха Московского Тихона

Тысячи мероприятий разного масштаба, в том числе десятки крупных событий пройдут в этом году по случаю столетнего юбилея со дня блаженной кончины патриарха Московского Тихона.

Подробности рассказали на пресс-конференции в Москве. Дату будут отмечать в России и Белоруссии, а также в Великобритании и США. На долю святителя Тихона выпало самое страшное время в истории Русской церкви. Он возглавлял ее с 1917 по 1925 годы - в период самых жестоких гонений. В 89-м году Тихон был причислен к лику святых исповедников.