Собянин утвердил приоритеты реставрационных работ на 2025 год

Более 100 памятников, посвященных героям и событиям Великой Отечественной войны, отреставрируют в Москве до конца года. Об этом сообщил Сергей Собянин на странице в социальной сети.

Также власти организуют комплексные работы на девяти объектах ВДНХ. В их числе павильоны "Золотой колос", "Советская печать", "Химия". Приведут в порядок и здание Политехнического музея, усадьбу Бахрушиных, жилой дом Мальцевых - и это только часть запланированных работ.

Мэр отметил: всего за последние 14 лет в столице отреставрировали более 2300 объектов культурного наследия. Это порядка 30 процентов всех памятников в городе.