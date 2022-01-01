Песков объяснил, зачем Лукашенко снова едет в Москву

Российский лидер Владимир Путин готовится к официальному визиту в Москву президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом рассказал в среду, 12 марта, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как уточнил пресс-секретарь российского лидера, на 13 марта запланирована беседа глав двух государств, затем "будут российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака".

Планируется также подписание ряда документов, а после этого Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут совместную пресс-конференцию, цитирует Пескова РИА Новости.

Между тем в пресс-службе белорусского лидера рассказали, что Путин и Лукашенко сначала в формате "один на один", а затем в расширенном составе, с участием членов делегаций, обсудят развитие сотрудничества Беларуси и России. Предметом разговора станут перспективные направления взаимодействия, работа в интеграционных форматах и различные вопросы текущей международной ситуации, сообщает БелТА.

Ранее Песков отмечал, что Минск был бы для России лучшим местом для переговоров по Украине в случае их возобновления — белорусская сторона уже принимала такие переговоры весной 2022 года. Однако, как оговорил представитель Кремля, этот вариант пока никак не обсуждался.