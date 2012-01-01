Родившая Пермякова пришла в ужас при виде ребенка

Светлана Пермякова воспитывает дочь Варвару. Ей 12 лет. Отцом девочки является продюсер Максим Скрябин. Поначалу разница в возрасте в 18 лет влюбленных совершенно не смущала. Светлана даже решилась на ЭКО после неудачных попыток забеременеть естественным путем. Максим Скрябин был только рад стать отцом.

Актрису не пугала перспектива пройти через эту процедуру не один раз, однако у нее все получилось с первой попытки. Однако когда Светлана Пермякова уже ждала ребенка, выяснилось, что Максим Скрябин увлекся другой женщиной. Для актрисы эта информация стала громом среди ясного неба. От переживаний звезда "Интернов" чуть не лишилась ребенка.

Летом 2012 года Светлана родила дочь Варвару. Тогда актрисе было 40 лет. Однако увидев новорожденную кроху, Пермякова пришла в ужас.

"Когда я на Варвару смотрела, думаю: Господи, какая она у меня страшненькая, какой кошмар, Господи, один глаз не открывается. Я думаю: что же теперь, у нее глазков, что ли, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой… Я правду говорю, это так оно и есть. Вот эта вот любовь безграничная, безмерная просто, понимаете? Она пришла позже", - рассказала Светлана Пермякова в программе "Основано на реальных событиях".

Актриса давно не вместе с Максимом Скрябиным, однако он принимает активное участие в воспитании дочери. Более того, они втроем живут на одном большом участке, но в разных домах. Пермякова отметила, что Скрябин очень помогает:

"Между нами — животноводческая ферма: курицы, гуси, утки и два лебедя. Этим всем Максим занимается. А на мне — огород: капуста, картошка, морковка, редька и свекла".