Очередная бесчеловечная агония украинских нацистов — так охарактеризовал удар Вооруженных сил Украины по комбикормовому заводу в Курской области глава региона Александр Хинштейн.

Политик рассказал в своем Telegram-канале, что ВСУ атаковали предприятие в селе Козыревка Большесолдатского района. Разрушено здание одного из цехов, повреждено другое имущество. Самое прискорбное — погибли четыре сотрудника завода, трое мужчин и одна женщина.

Один работник тяжело ранен, его отправили в Курскую областную клиническую больницу. Еще один пострадавший получил медицинскую помощь на месте и отказался от госпитализации.

Хинштейн заверил, что семьи погибших и раненые получат всю необходимую поддержку, губернатор пообещал держать ситуацию на личном контроле.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков указал на явное различие между российскими военнослужащими и украинскими: наши бойцы наносят удары только по военным объектам, тогда как украинские националисты бьют по жилым домам с мирным населением.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что зверства ВСУ в Курской области – еще одна вопиющая констатация террористического и неонацистского нутра киевского режима. Однако западные спонсоры "цинично отводят взгляд от их преступных деяний".