Вооруженные Силы России освободили населенные пункты Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Ранее стало известно, что подразделения группировки войск "Север" в ходе наступательных действий на Курском направлении освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Отметим, что 11 марта, в преддверии американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии киевский режим нанес массированный удар по объектам гражданской инфраструктуры Российской Федерации с применением беспилотных летательных аппаратов. Сообщалось, что ВСУ сделали это для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий. Однако расчеты противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы ВС России сорвали планы киевского режима.

В совокупности за ночь были обнаружены и сбиты 343 украинских беспилотных летательных аппарата, включая шесть ударных БПЛА в районе Курской атомной электростанции. Однако имеются погибшие и раненые мирные жители.