Российские бойцы своими ударами поразили транспортное судно, которое перевозило боеприпасы для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 12 марта, рассказали в Министерстве обороны России.

Как уточнило ведомство в своем Telegram-канале, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесли поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры ВСУ.

Удары были также нанесены по цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что "данные, которые дают наши военные, свидетельствуют о том, что наши войска успешно продвигаются в Курской области". Российские бойцы "освобождают те районы, которые находятся под контролем боевиков" ВСУ.

При этом украинские националисты продолжают атаковать мирные объекты. В Курской области погибли четыре сотрудника завода по производству комбикорма — ВСУ ударили по предприятию, несмотря на его гражданское назначение.