В Госдуме обвинили иноагентов в сборе данных россиян для спецслужб Запада

В России зафиксированы попытки лиц, признанных иностранными агентами, собирать персональные данные россиян в интересах западных спецслужб. Об этом в среду, 12 марта, рассказал руководитель думской комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

По словам парламентария, "комиссия зафиксировала, что иноагенты выманивают персональные данные россиян под предлогом регистрации на просветительские мероприятия".

В частности, рассказал Пискарев, группа иностранных агентов-экстремистов, проживающих за границей и курируемых европейскими спецслужбами, анонсировала просветительский форум для российских студентов за рубежом, якобы для обучения новых "лидеров" страны.

В действительности, убежден депутат, устроители этого мероприятия хотят собрать как можно больше персональных данных россиян. В условиях острой фазы противостояния нашей страны с Западом это неудивительно, цитирует политика "Интерфакс".

Ранее Пискарев утверждал, что Европарламент задействован в координации экстремистской деятельности релокантов — россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции. Однако в ответ на попытки обсуждать некие "стратегии сопротивления" парламентарий подчеркнул, что "с Россией этот номер не пройдет".

Тем временем российские власти решили законодательно урегулировать вопрос заработков лиц, признанных иностранными агентами. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что "те, кто разрушает Россию", не должны обогащаться за счет нашей страны.