Леонид Агутин принимает поздравления с рождением дочери

У Леонида Агутина две дочери от разных женщин. От балерины Марии Воробьевой у него есть наследница Полина. А от певицы Анжелики Варум есть вторая дочь Лиза. Сегодня, 12 марта, старшая наследница Леонида Агутина отмечает день рождения. Популярный исполнитель поздравил именинницу на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

"Поленька, доченька моя старшая! Первое мое отцовское счастье! Гордость моя! Поздравляю тебя и всех нас с Днем Твоего Рождения! Пусть сбываются твои грандиозные планы так же, как всегда, то есть так, как я обычно даже и не представляю!) Ну и здоровья с любовью тебе навалом! И твоим/нашим близким, конечно! Люблю и очень скучаю!" - написал певец.

В комментариях многочисленные поклонники осыпали Леонида Агутина и его дочь поздравлениями и добрыми пожеланиями. Отметим, что уже много лет Полина не живет в России. Собственно, это касается и младшей дочери артиста. Почти с самого рождения Лиза находится в Америке, где у Леонида Агутина и Анжелики Варум есть собственная недвижимость.