Госдеп раскрыл содержание переговоров с Украиной в Джидде

Встреча американских и украинских политиков в Саудовской Аравии преимущественно была посвящена обсуждению того, как будет выглядеть будущий переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом рассказал в среду, 12 марта, госсекретарь США Марко Рубио.

Как пояснил американский политик, на американо-российской встрече в Джидде речь шла не о конкретных условиях мирного урегулирования конфликта на Украине, а формата их будущего обсуждения.

В частности, на будущих переговорах предполагается обсудить вопрос о санкциях, введенных в отношении России Евросоюзом в связи с началом российской специальной военной операции на Украине, равно как и тема заблокированных активов России.

Что касается гарантий безопасности, которых требует киевский режим, речь идет, скорее, о сдерживании России — это подлежит обсуждению, отметил Рубио.

Пока же "мы с нетерпением ждем ответ России и решительно ее призываем рассмотреть вопрос прекращения всех боевых действий", цитирует госсекретаря РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не хочет забегать вперед в вопросе возможного перемирия на Украине, ожидая официальной информации по этой теме от американской стороны. Прямого диалога с киевским режимом в связи с этим пока нет.