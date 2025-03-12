"Это ловушка": на Западе раскрыли цель прекращения огня на Украине

США предложили перемирие на Украине не с самыми благими намерениями. Как заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, введение режима прекращения огня — уловка для продолжения конфликта.

"Это не что иное, как ловушка, необходимая для продолжения боевых действий", — считает профессор.

По его словам, это означает, что президент США Дональд Трамп сдался под давлением, и теперь мира можно добиться только через принуждение Россией ВСУ к капитуляции, передает РИА Новости.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США. По итогам встречи, Киев заявил, что согласен на предложение Вашингтона о прекращении огня на 30 дней. А Америка возобновила военные поставки Украине.