США предложили способ следить за соблюдением перемирия на Украине

Отслеживать соблюдение Россией и Украиной условий перемирия, если стороны договорятся о прекращении огня, можно было бы с помощью космических спутников. Об этом рассказал в среду, 12 марта, госсекретарь США Марко Рубио.

Как заявил политик, Соединенные Штаты надеются получить согласие России на объявление перемирия в Украине и настоятельно призывают конфликтующие стороны прекратить все боевые действия, поскольку "у этого конфликта нет военного решения".

При этом в случае согласия российских властей на прекращение огня предстоит определить, кому Москва и Киев доверят мониторинг на местах, цитирует главу Госдепартамента ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не хочет забегать вперед в вопросе возможного перемирия на Украине, ожидая официальной информации по этой теме от американской стороны. Прямого диалога с киевским режимом в связи с этим пока нет.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что никакие схемы заморозки украинского конфликта Россию не устроят — это лишь даст киевскому режиму передышку на поле боя, чтобы "перевооружиться и зализать раны".