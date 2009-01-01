Саакашвили назвал приговор Тбилисского суда практически пожизненным

9 лет за растрату государственных средств. Такой вердикт вынес Тбилисский городской суд Михаилу Саакашвили. Обвинение экс-президенту было предъявлено ещё в 2014 году. Данное дело известно в Грузии как "дело пиджаков". Саакашвили тратил госсредства на "сладкую жизнь" - косметические процедуры, дорогую одежду, аренду представительских автомобилей и самолётов. При этом во время своего президентства он декларировал "нулевую терпимость" к коррупции.

Приговор Михаил Саакашвили слушает по видеосвязи, не из лакшери-отеля или находясь на террасе зарубежной виллы, а в больнице. Просит учесть его положение и перенести заседание. Но суд отклоняет. Ведь даже самые отъявленные сторонники одиозного бывшего президента Грузии, которые сразу после оглашения устроили базарную перебранку прямо в зале суда, кажется, сбились со счета, которое это уже заседание в жизни Михаила Саакашвили. И не последнее. Судья заявляет - на свободу преступник выйдет не раньше 2030 года.

Саакашвили был президентом с щедрой душой. Он не скупился почти ни на что. Особенно на свой имидж. Катал на самолете блогерш, раздавая параллельно им интервью. Конечно, не забывал про стиль: пальто, пиджаки, косметические процедуры, СПА, массаж, ботокс - вот только это все было за бюджетные деньги. Даже за обучение сына платил из казны Грузии. Что уж говорить про курорты.

С 2009 по 2012-й Мишико накутил на сумму в 3 миллиона 200 тысяч долларов. Больше красивого отдыха он, пожалуй, любил искусство и антиквариат. Дорогие часы и картины… желательно нарисованные женской грудью. В этом весь Саакашвили. Он назвал приговор несправедливым и практически пожизненным. Обратился за спасение к европейцам, американцам, которых, мол, на эти деньги кормил и поил.

Другие разные расходы, будучи президентом Грузии и даже внештатным советником президента Украины при Петре Порошенко* (лицо, внесенное Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), всегда отрицал. И для картинки даже пересел на велосипед.

А хвастаться было чем. Украинские журналисты нашли несколько особняков под Киевом, да и дорогие автомобили менял Саакашвили, как галстуки. Которые, к слову, терпеть не мог после того, как чуть им не подавился во время телефонного разговора во времена конфликта в Южной Осетии.

Впрочем, передвигаться Саакашвили больше приходилось по крышам. Особенно во время задержания в Киеве сотрудниками СБУ по подозрению в "содействии участникам преступных организаций". Он бегал, кричал и даже грозил спрыгнуть.

Впрочем, в тюрьме гражданин мира оказался в итоге на родине. 4 года назад. При незаконном пересечении границы. Бывший президент проходит по пяти уголовным делам, по двум из которых его заочно приговорили к шести и трем годам лишения свободы. Впереди еще два оглашения.

Так бывает, когда уже становишься не нужен западным кураторам.

*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму