Рубио раскрыл гарантии безопасности для Киева

Гарантии безопасности для Киева обсуждались на переговорах американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии, заявил госсекретарь США. По словам Марка Рубио, эти гарантии предполагают сдерживание Украины для обеспечения мира.

В то же время, отметил глава госдепа, этот вопрос остается предметом обсуждения. Рубио уточнил, что речь идет о долгосрочной безопасности. И тут возникает вопрос: может ли Киев обеспечить достаточное сдерживание, чтобы себя обезопасить, заявил госсекретарь на пресс-конференци.

Также Рубио заявил, что в Саудовской Аравии с Украиной обсуждались вопросы территориальных уступок. При этом украинская сторона уже опровергла обсуждение территориальных уступок. В Киеве утверждали, что формат переговоров в Джидде не предполагал обсуждения конкретных деталей, передает РИА Новости.