Врач предостерег дочь Даны Борисовой от пластики: "Изменения непредсказуемы!"

Летом исполнится 18 лет единственной дочери телеведущей Даны Борисовой Полине. По такому поводу девушка попросила у матери подарить ей на день рождения пластическую операцию. Речь идет о ринопластике - изменении формы носа. Дана Борисова уже дала согласие на эту операцию. По ее мнению, лучше пусть дочь ляжет под нож пластического хирурга под ее чутким наблюдением, чем неизвестно где и у какого специалиста. Однако прочие родственники с неодобрением относятся к желанию Полины.

"Никто не поддерживает. Это не какое-то спонтанное решение. Плюс я к этому не отношусь так, что это жизнь мою на 360 градусов поменяет. Я буду просто счастлива. Бабушка, мамина мама, за меня очень боится по поводу наркоза. А папа просто против. Они убеждены, что нос меняется до 25 лет. Хотя каждый врач скажет, что в 15 лет уже там ничего не поменяется особо", - высказалась наследница Даны Борисовой.

Отметим, что ранее Полина уже увеличивала себе губы и делала так называемые "углы Джоли" - заострение углов челюсти с помощью филлеров. Однако пластический хирург Филипп Выступец высказал мнение, что косметологические процедуры и тем более операции опасно делать до 18 лет.

"Опасно это тем, что череп формируется. Лицо растет и все изменения, которые произойдут после операции в будущем, непредсказуемы. Кроме того, считаю, что не нужно вкалывать филлеры в столь раннем возрасте", - заявил он для aif.ru.