Результаты американо-украинских переговоров, состоявшихся 11 марта в Саудовской Аравии, и заявление главы киевского режима Владимира Зеленского по их итогам можно расценить как фактическое признание невозможности победить Россию.

В Джидде киевскому режиму четко продемонстрировали, что он проигрывает в противостоянии с Россией, не имеет никаких "переговорных карт" и не может требовать никаких гарантий в виде вступления в НАТО.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов напомнил в интервью газете "Взгляд", что Вашингтон изначально выступал за то, чтобы сначала объявить перемирие, а затем уже в режиме прекращения огня вести переговоры по окончательному урегулированию конфликта на Украине.

По словам эксперта, в Саудовской Аравии администрация Трампа "продавила эту позицию", причем используя "ту взбучку, которую Зеленскому устроили в Белом доме", а также прекращение поставок военной помощи и разведывательных данных.

Зеленский после переговоров в Джидде опубликовал в соцсетях заявление о готовности "попытаться установить полное прекращение огня на 30 дней, не только в отношении ракет, беспилотников и бомб, не только в Черном море, но и по всей линии фронта". По словам главы киевского режима, "мы соглашаемся, и если русские согласятся, молчание вступит в силу в тот же момент".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что у киевского режима вместе с поддерживающим его Западом не было ни малейших шансов одержать победу в конфликте против России, поскольку "у россиян имеется на Украине масштабное численное преимущество в живой силе и вооружениях".

Американское издание Financial Times писало, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут достичь соглашения о прекращении огня на Украине к Пасхе (20 апреля) или к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне (9 мая).