Принц Уильям уезжает из Британии: официальное сообщение дворца

Принц Уильям вынужден покинуть жену и детей. Сын Карла III отправляется в первую в этом году зарубежную поездку. Кейт Миддлтон не сможет его сопровождать. Об этом официально объявил Кенсингтонский дворец.

Принц Уэльский отправится в Таллин. Поездка намечена на 20 - 21 марта. Это будет первый визит Уильяма в Эстонию. Наследник британского престола навестит английских солдат, которые проходят подготовку в рамках операции Кабрит в лагере Тапа.

Кейт Миддлтон не сможет поехать с мужем, потому что еще не полностью восстановилась после курса лечения онкологического заболевания. Принцесса Уэльская хоть и вернулась к королевским обязанностям, но пока не готова к зарубежным визитам.

10 марта Миддлтон впервые за два года посетила службу в честь Дня Содружества. В прошлом году основное королевское событие выпало как раз на то время, когда 76-летний Карл III и 43-летняя Кейт начали лечение и взяли паузу от общественных обязанностей, пишет Daily Express.