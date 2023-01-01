МВД выдворило из России за год около 200 тысяч мигрантов

В России снизилось число выданных разрешений на временное проживание и видов на жительство. За 2024 год из страны выдворено или депортировано более 190 тысяч мигрантов – почти на треть больше, чем годом ранее, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель МВД подчеркнула, что Россию принудительно покинули свыше 157 тысяч нарушивших законодательство иностранцев. Это на 45% превышает показатели 2023 года. Кроме того, МВД направило 267,2 тысячи представлений о запрете въезда в Россию, привела Волк Главного управления по вопросам миграции в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что в минувшем году в два раза уменьшилось количество выданных разрешений на временное проживание. Видов на жительство выдано почти на четверть меньше. Усилился контроль по выявлению и пресечению фактов злоупотребления иностранными гражданами правом на получение таких статусов в упрощенном порядке.