На поздних стадиях не лечится: у Анджелины Джоли выявили страшную болезнь

У Анджелины Джоли выявили серьезное заболевание. 49-летняя актриса стремительно теряет вес. Если ситуация не изменится, то последствия будут необратимы.

Звезда фильма "Малифисента" похудела на фоне изматывающего развода с Брэдом Питтом. Джоли пытается скрыть фигуру под одеждой свободного кроя, но близкие видят, в каком Анджелина состоянии. Семья и друзья актрисы в ужасе от того, что она стала похожей на ходячий скелет.

По некоторым данным, при росте в 169 сантиметров Джоли весит менее 45 килограммов. "Вероятность того, что у Анджелины уже есть остеопороз, чрезвычайно высока. У нее сильная потеря жировой массы, которая почти всегда связана с сильной потерей мышечной и костной массы", — сообщил Radar Online доктор Гейб Миркин из Флориды.

По словам специалиста, для здоровья актрисе нужно весить не менее 51 килограмма. Если Джоли не возьмется за голову, то остеопороз может развиться до стадий не поддающихся лечению. Врач отметил, что эту болезнь можно оставить только в самом начале.