Зеленский отказался признать поражение ВСУ в Курской области

Командование ВСУ делает все, что надо, по максимуму сохраняет жизни солдат. Так украинский лидер Владимир Зеленский ответил на вопрос журналиста о поражениях украинской армии в Курской области.

Во время пресс-конференции, которую транслировало в YouTube украинское издание "Общественное", Зеленский отказался признать окружение частей ВСУ под Курском. Однако прокомментировал согласие Киева на прекращение огня по итогам переговоров с США в Джидде. По его словам, 30-дневное перемирие может быть использовано для разработки детального мирного плана.

В Кремле 12 марта заявили, что ожидают от Вашингтона подробностей о договоренности Вашингтона с Киевом. В Москве подчеркнули, что сделка должна учитывать интересы и озабоченности России.